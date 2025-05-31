Масштабна повінь у Нігерії: загинули понад 100 людей, зруйновано десятки будинків

Повені у Нігерії

Повені є поширеною проблемою в Нігерії, спричиненою інтенсивними опадами, переповненням річок і дамб, а також слабкою інфраструктурою. Найбільше страждають сільські райони, де недостатня кількість систем дренажу призводить до катастрофічних наслідків.

Повені призводять до руйнування будинків, втрат у сільському господарстві та загрози для людей і тварин. Кліматичні зміни підвищують ризик таких катастроф у майбутньому.

Раніше ми повідомляли, що нещодавній тайфун "Ягі" у В'єтнамі спричинив 46 смертей серед цивільного населення, а також масштабно зруйнував інфраструктуру країни, у тому числі промислову.

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