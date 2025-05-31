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Масштабное наводнение в Нигерии: погибли более 100 человек, разрушены десятки домов

Иллюстративное фото: Масштабное наводнение в Нигерии (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Нигерии произошло масштабное наводнение после сильных ливней. Погибли более 100 человек, десятки домов смыло водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В центральной части Нигерии произошло масштабное наводнение, вызванное сильными ливнями.

По предварительным данным властей, погибли по меньшей мере 110 человек, десятки считаются пропавшими без вести. Стихия ударила по городу Моква в штате Нигер.

Как сообщил глава местного агентства по чрезвычайным ситуациям Абуллахи Баба-Арах, потоки воды смыли более 50 жилых домов вместе с жителями.

Больше всего пострадали районы Тиффин Маза и Ангуван Хаусава. Поисково-спасательная операция продолжается.

Глава округа Моква Мухаммад Шаба Алию заявил, что подобного бедствия община не видела более 60 лет. Местные жители, которые остались без крыши над головой, обращаются к властям с просьбой о помощи.

Правительство Нигерии выразило соболезнования семьям погибших. Министр информации и национальной ориентации Мохаммед Идрис сообщил, что экстренным службам поручено оказать помощь пострадавшим.

В то же время власти предупреждают о риске новых наводнений по меньшей мере в 15 из 36 штатов страны.

Сезон дождей в Нигерии длится с апреля по октябрь. Наводнения здесь случаются регулярно.

В 2022 году в результате стихии в стране погибли более 600 человек, а 1,3 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Наводнения в Нигерии

Наводнения являются распространенной проблемой в Нигерии, вызванной интенсивными осадками, переполнением рек и дамб, а также слабой инфраструктурой. Больше всего страдают сельские районы, где недостаточное количество дренажных систем приводит к катастрофическим последствиям.

Наводнения приводят к разрушению домов, потерям в сельском хозяйстве и угрозе для людей и животных. Климатические изменения повышают риск таких катастроф в будущем.

Ранее мы сообщали, что недавний тайфун "Яги" во Вьетнаме вызвал 46 смертей среди гражданского населения, а также масштабно разрушил инфраструктуру страны, в том числе промышленную.

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Нигерия