Масштабное наводнение в Нигерии: погибли более 100 человек, разрушены десятки домов

В Нигерии произошло масштабное наводнение после сильных ливней. Погибли более 100 человек, десятки домов смыло водой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
В центральной части Нигерии произошло масштабное наводнение, вызванное сильными ливнями.
По предварительным данным властей, погибли по меньшей мере 110 человек, десятки считаются пропавшими без вести. Стихия ударила по городу Моква в штате Нигер.
Как сообщил глава местного агентства по чрезвычайным ситуациям Абуллахи Баба-Арах, потоки воды смыли более 50 жилых домов вместе с жителями.
Больше всего пострадали районы Тиффин Маза и Ангуван Хаусава. Поисково-спасательная операция продолжается.
Глава округа Моква Мухаммад Шаба Алию заявил, что подобного бедствия община не видела более 60 лет. Местные жители, которые остались без крыши над головой, обращаются к властям с просьбой о помощи.
Правительство Нигерии выразило соболезнования семьям погибших. Министр информации и национальной ориентации Мохаммед Идрис сообщил, что экстренным службам поручено оказать помощь пострадавшим.
В то же время власти предупреждают о риске новых наводнений по меньшей мере в 15 из 36 штатов страны.
Сезон дождей в Нигерии длится с апреля по октябрь. Наводнения здесь случаются регулярно.
В 2022 году в результате стихии в стране погибли более 600 человек, а 1,3 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.
Наводнения являются распространенной проблемой в Нигерии, вызванной интенсивными осадками, переполнением рек и дамб, а также слабой инфраструктурой. Больше всего страдают сельские районы, где недостаточное количество дренажных систем приводит к катастрофическим последствиям.
Наводнения приводят к разрушению домов, потерям в сельском хозяйстве и угрозе для людей и животных. Климатические изменения повышают риск таких катастроф в будущем.
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