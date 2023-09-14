Масштабна повінь у Лівії: кількість загиблих перевищила 8 тисяч людей

Кількість загиблих внаслідок повені в Лівії, спричиненої ураганом "Даніель", перевищила 8 тисяч людей. Крім того, зниклими безвісти вважаються понад 10 тисяч мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabia .

"Кількість загиблих внаслідок стихійного лиха на північному сході Лівії перевищила 8 тисяч осіб. Кількість зниклих безвісти зараз перевищує 10 тисяч", - йдеться у повідомленні радника лівійського парламенту.

Глава муніципалітету міста Дерна, який прийняв на себе основний удар повені, Абдулменам аль-Гайті заявив, що за прогнозами кількість жертв злив і повені може зрости до 20 тисяч людей.

Повені в Лівії

У Лівії вже кілька днів вирує штом "Даніель", через що в країні спостерігаються масові повені. Крім того, 12 вересня стало відомо про прорив дамби біля східного міста Дерна.

Тільки першого дня катастрофи повідомлялося про понад 2 тисячі загиблих і 5-6 тисяч зниклих безвісти. Через день місцева влада повідомляла про те, що загинули понад 5300 людей. Міністр охорони здоров'я Осман Абдулджаліл Він назвав ситуацію в регіоні катастрофічною.