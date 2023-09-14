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Масштабное наводнение в Ливии: число погибших превысило 8 тысяч человек

Четверг 14 сентября 2023 03:07
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Масштабное наводнение в Ливии: число погибших превысило 8 тысяч человек Фото: наводнение в Ливии унесло жизни 8 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Количество погибших в результате наводнения в Ливии, вызванного ураганом "Даниэль", превысило 8 тысяч человек. Кроме того, пропавшими без вести числятся более 10 тысяч жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabia.

"Число погибших в результате стихийного бедствия на северо-востоке Ливии превысило 8 тысяч человек. Количество пропавших без вести на настоящий момент превышает 10 тысяч",- говорится в сообщении советника ливийского парламента.

Глава муниципалитета города Дерна, который принял на себя основной удар наводнения, Абдулменам аль-Гайти заявил, что по прогнозам число жертв ливней и наводнения может вырасти до 20 тысяч человек.

Наводнения в Ливии

В Ливии уже несколько дней бушует штом "Даниэль", из-за чего в стране наблюдаются массовые наводнения. Кроме того, 12 сентября стало известно о прорыве дамбы у восточного города Дерна.

Только в первый день катастрофы сообщалось о более 2 тысяч погибших и 5-6 тысячах пропавших без вести. Спустя день местные власти сообщали о том, что погибли более 5300 человек. Министр здравоохранения Осман Абдулджалил Он назвал ситуацию в регионе катастрофической.

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