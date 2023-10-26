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Масштабна наземна операція Ізраїлю в Газі була б "помилкою", - Макрон

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що проведення масштабної наземної операції Ізраїлем у Секторі Газа було б помилкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

 

Французький лідер зазначив, що така операція завдасть шкоди цивільному населенню і не гарантуватиме Ізраїлю довгострокову безпеку.

"Якщо це масоване вторгнення, яке ставить під загрозу життя цивільних, то я думаю, що це помилка…і для Ізраїлю, тому що воно навряд чи захистить Ізраїль в довгостроковій перспективі і тому що воно несумісне з повагою до цивільного населення", - заявив Макрон.

Також він заявив, що протягом наступних 48 годин відправить корабель ВМС Франції до берегів Гази для підтримки місцевих лікарень.

Наземна операція Ізраїлю

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися в Ізраїль. Вони викрадали та вбивали мирних жителів, а відео своїх звірств публікували у соцмережах.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про початок операції проти ХАМАС, метою якої є знищення терористів. ЦАХАЛ вже завдав ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа.

Також планується наземна операція у Секторі Газа. Наразі на кордоні Ізраїль зосередив сотні одиниць військової техніки.

25 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що всі бойовики ХАМАСу приречені, а підготовка до введення військ у Сектор Газа продовжується.

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Еммануель МакронІзраїльХАМАС