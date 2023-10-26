Масштабная наземная операция Израиля в Газе была бы "ошибкой", - Макрон

Французский лидер отметил, что такая операция нанесет ущерб гражданскому населению и не будет гарантировать Израилю долгосрочную безопасность.

"Если это массированное вторжение, ставящее под угрозу жизнь гражданских, то я думаю, что это ошибка…и для Израиля, потому что оно вряд ли защитит Израиль в долгосрочной перспективе и потому что оно несовместимо с уважением к гражданскому населению", - заявил Макрон.

Также он заявил, что в течение следующих 48 часов отправит корабль ВМС Франции к берегам Газы для поддержки местных больниц.

Наземная операция Израиля

7 октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Они угоняли и убивали мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции против ХАМАС, целью которой является уничтожение террористов. ЦАХАЛ уже нанес удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.

Также планируется наземная операция в секторе Газа. В настоящее время на границе Израиль сосредоточил сотни единиц военной техники.

25 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все боевики ХАМАС обречены, а подготовка к вводу войск в Сектор Газа продолжается.