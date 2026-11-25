На переконання німецького лідера, його країна "надто довго ігнорувала фундаментальні проблеми" у питаннях оборони, стану інфраструктури, демографічних змін та економічного розвитку.

На цьому тлі він закликав владу Німеччини невідкладно взятися за розв'язання цих проблем.

"Росія чітко знає, чого хоче, і хоче більшого, ніж просто Україну. Той, хто не усвідомлює цього, або не розуміє світ таким, яким він є, або переслідує зовсім іншу мету - таку, що суперечить свободі, відкритості та ліберальним цінностям нашої країни,", - наголосив канцлер.

Крім того, він звернув увагу на зростання російської активності та загострення ситуації в різних регіонах.

Як вважає Мерц, наразі йдеться про дійсно масштабну ескалацію

"Вона (Росія - ред.) вдається до масштабної ескалації - зокрема тут, у межах наших власних кордонів, навіть ціною людських життів. Ось така ситуація, пані та панове. І саме тому ми, як європейці, мусимо - і будемо - встановити чіткі межі для Росії", - додав Мерц,.

Нагадаємо, раніше західні розвідувальні служби попередили про нову ядерну загрозу з боку Москви. За їхніми оцінками, вже найближчими тижнями Росія може вивести на орбіту супутник із ядерною боєголовкою.