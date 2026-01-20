Масштабна ДТП у США: понад 100 автівок постраждали через сильний снігопад

За даними правоохоронців, є численні постраждалі, однак смертельних випадків не зафіксовано.

Через масове скупчення автомобілів поліція штату закрила обидва напрямки міжштатної автомагістралі.

На місці працювали рятувальні служби, щоб розчистити дорогу та евакуювати понад 30 вантажівок із напівпричепами.

Ця аварія стала наслідком потужного зимового шторму, який охопив великі райони країни. Національна метеорологічна служба оголосила попередження про небезпечні погодні умови, включно з дуже низькими температурами та зимовими бурями, у кількох штатах - від північної Міннесоти до Вісконсина, Індіани, Огайо, Пенсільванії та Нью-Йорка.

Сильний снігопад і слизькі дороги вже призвели до численних ДТП у регіоні, що ставить під загрозу безпеку водіїв та сповільнює рух на основних транспортних артеріях.

Метеорологи попереджають, що шторм продовжить рух на південний та східний схід країни, і закликають водіїв за можливості утриматися від поїздок.