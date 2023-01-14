Масштабна атака на Україну: скільки ракет випустила РФ та збили сили ППО

"Близько 13.00 ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря та ракет "Калібр" із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря. Усього - 23 крилаті ракети повітряного та морського базування", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що з винищувачів Су-35 здійснено 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59. Також випущено п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 (одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро).

Станом на 18. 30 на сході та півдні країни протиповітряний бій триває. Ворог продовжує атакувати з літаками тактичної авіації. Випущено ще п’ять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири з яких збито нашою ППО! Загалом було знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", сім керованих авіаційних ракет Х-59.

"В нашій зоні відповідальності було збито 12 ракет: 4 над Одеською областю, 3 над Миколаївською областю, і 5 над Вінницькою областю", - заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.