Масштабна атака РФ по Києву: з'явилось фото зруйнованої 5-ти поверхівки

Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві внаслідок масштабної атаки Російської Федерації було зафіксовано руйнування у різних районах міста. Було зруйновано п'ятиповерхівку.

Як повідомляє РБК-Україна, фото наслідків опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Все, що потрібно знати про державу-терориста, Путіна і їх "прагнення" до миру", - підписав Єрмак фото.

 

На фото видно значні руйнування будинку, а також задимлення. Раніше мер Віталій Кличко повідомляв, що у Дарницькому районі столиці внаслідок російського удару зафіксовано пошкоджені житлові будинки, зокрема руйнування в пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи.

Також станом на 05:26 відомо про трьох загиблих, серед яких одна дитина, а також понад 10 постраждалих.

Детально про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також варто нагадати, що Україна перебуває під масованою атакою російських "Шахедів". Повідомлялось про запуски ворожих дронів одразу з кількох напрямків.

