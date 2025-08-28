Масштабна атака РФ по Києву: з'явилось фото зруйнованої 5-ти поверхівки

У Києві внаслідок масштабної атаки Російської Федерації було зафіксовано руйнування у різних районах міста. Було зруйновано п'ятиповерхівку.
Як повідомляє РБК-Україна, фото наслідків опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
"Все, що потрібно знати про державу-терориста, Путіна і їх "прагнення" до миру", - підписав Єрмак фото.
На фото видно значні руйнування будинку, а також задимлення. Раніше мер Віталій Кличко повідомляв, що у Дарницькому районі столиці внаслідок російського удару зафіксовано пошкоджені житлові будинки, зокрема руйнування в пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи.
Також станом на 05:26 відомо про трьох загиблих, серед яких одна дитина, а також понад 10 постраждалих.
Також варто нагадати, що Україна перебуває під масованою атакою російських "Шахедів". Повідомлялось про запуски ворожих дронів одразу з кількох напрямків.