Масштаби ширяться. В Туреччині не бачать завершення війни в Україні найближчим часом

Туреччина висловила занепокоєння через подальшу ескалацію війни на території України. Не бачать її завершення найближчим часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

"Склалася дуже складна ситуація. Масштаби війни ширяться, а протистояння затягується. Це не обіцяє нічого хорошого для територіальної цілісності України, енергетичної та продовольчої безпеки, та іншими аспектами", - заявив спікер президента Туреччини Ібрагім Калін.

Калін також назвав "зрозумілим" надання військової допомоги Україні. За його словами, мирна угода рано, чи пізно, однак буде укладена. Водночас вона враховуватиме фактор територіальної цілісності й політичного суверенітету України.

"Це - чітка основа для будь-яких переговорів. Однак нещодавні дії, скоріше, продовжують війну. Чи буде цього достатньо, щоб змінити позицію Росії? Змінити хід російської війни? Питання залишаються", - зазначив спікер.