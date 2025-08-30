Масштаб виїзду чоловіків 18-20 років за кордон перебільшений, – Корнієнко

Масштаб виїзду чоловіків 18-20 років після ухвалення урядової постанови перебільшений. Просування цієї ідеї робиться зокрема через російські Telegram-канали.
Про це заявив народний депутат, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ході Міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості", передає кореспондент РБК-Україна.
Говорячи про те, які меседжі швидше поширюються в соцмережах і ЗМІ, Корнієнко згадав питання виїзду молодих хлопців за кордон.
"Свіжий інформаційний кейс, який розгортається на наших очах, – це виїзд чоловіків 18–20 років. Є цифри, і вони в сотні разів менші, ніж це подається через в тому числі російські телеграм-канали. Це один з іспитів в нашій інформаційній сфері – чи буде протидія цьому, як будуть реагувати медіа", – сказав він.
За його словами, комусь достатньо поширити хайпові заголовки про черги на кордоні. Але щоб знати ситуацію достовірно, треба перевіряти інформацію, відправляти запити, і часом це не робиться відразу.
"Чому правда не така швидка? Бо вона ще має спиратися на верифікацію, перевірку. Це вимагає часу. А просто щоб закинути замануху – на це не треба витрачати часу: написав “черга на кордоні” – і все", – додав він.
Те саме стосується поширення інформації в європейських і українських медіа щодо важливості вступу до ЄС та НАТО, зауважив Корнієнко.
"З ЄС і НАТО – ці проблеми ще попереду. Потрібні будуть рішення суверенних всіх 27 учасників (країн-членів ЄС – ред.) рішення прийматиметься парламентами, можливо, навіть референдумами. Це все величезний виклик. Бо це демократія, а демократія вразлива до зовнішніх впливів. Вона (росіяни – ред.) будуть шукати собі різні великі групи електоральні, і це буде просочуватися у владу, щоб цьому протидіяти", – зазначив нардеп.
За його словами, ворожі інформаційні сили будуть просувати на заході тези про важливість "центричності навколо своєї країни". Тобто можуть напряму і не говорити, що "Україна нам не потрібна".
"А це включає тези про "непотрібність ЄС" тощо. І вони заражаються цим. А Росія це майстерно підігріває. Скептики щодо вступу України в ЄС можуть розширюватися. Це буде дуже важка робота – степ бай степ дипломатії. Вибудова зв’язків, робота дипломатії, бо нам треба мати 27 контактів з 27 країнами на всіх рівнях", – підкреслив Корнієнко.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.
Водночас для певних категорій обмеження залишаються чинними. Йдеться про тих, хто займає посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування - вони, як і раніше, зможуть виїжджати лише у відрядження.
Під час перетину кордону чоловіки 18-22 років, як і інші категорії, яким дозволений виїзд з країни, зобов'язані мати при собі не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ (у паперовому або електронному вигляді). Документи необхідно пред'являти в пунктах пропуску на вимогу працівника ДПСУ.