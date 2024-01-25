Масово збували наркотики. В Києві правоохоронці викрили банду (фото)

В Києві правоохоронці викрили банду наркоторговців, які масово збували кокаїн, амфетамін та МДМА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Згідно з матеріалами слідства, члени наркоугруповання займалися виготовленням, придбанням та збутом особливо небезпечних наркотичних речовин - кокаїну, а також психотропних речовин - амфетаміну та МДМА.
Реалізація "товару" здійснювалася через Telegram-канал на території різних районів Києва.
До числа постійних покупців магазинів входили сотні осіб. Розрахунки за наркотики проводилися шляхом безготівкових переведень з карток покупців на банківські картки та рахунки фігурантів, а також за готівку. "Товар" надсилався замовникам через служби таксі Києва.
Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели контрольовані закупки, у тому числі "безконтактну" оптову закупку наркотиків та психотропів.
За результатами низки негласних слідчих дій також вдалося встановити маршрути переміщення наркотиків.
Під час проведення санкціонованих та невідкладних обшуків у помешканнях зловмисників, місцях схрону "товару" та в автомобілях вилучено:
За даними правоохоронців, приблизна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин може становити близько 3 млн гривень.
У разі доведення провини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
З моменту початку вторгнення Росії на травень 2022 року у Києві рівень злочинності знизився майже на 50%.
Водночас раніше в МВС зазначали, що Україні збільшилася кількість злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю та викраденням транспорту. А загалом після війни очікується зростання рівня злочинності в Україні.
У вересні 2023 року голова МВС України Ігор Клименко розповідав, що рівень злочинності в Україні за час війни знизився до 15%. Водночас спостерігається ріст випадків шахрайств.
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