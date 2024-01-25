Массово сбывали наркотики. В Киеве правоохранители разоблачили банду (фото)

Согласно материалам следствия, члены наркогруппировки занимались изготовлением, приобретением и сбытом особо опасных наркотических веществ - кокаина, а также психотропных веществ - амфетамина и МДМА.

Реализация "товара" осуществлялась через Telegram-канал на территории разных районов Киева.

В число постоянных покупателей магазинов входили сотни человек. Расчеты за наркотики проводились путем безналичных переводов с карточек покупателей на банковские карты и счета фигурантов, а также за наличные. "Товар" отправлялся заказчикам через службы такси Киева.

Обыски и ход дела

Во время документирования преступной деятельности правоохранители провели контролируемые закупки, в том числе "бесконтактную" оптовую закупку наркотиков и психотропов.

По результатам ряда негласных следственных действий также удалось установить маршруты перемещения наркотиков.

Во время проведения санкционированных и неотложных обысков в помещениях злоумышленников, местах тайника "товара" и в автомобилях изъято:

оборудование для массового изготовления синтетических наркотиков,

кокаин весом 200 гр,

значительное количество амфетамина, PVP, каннабиса и прекурсоров,

блокноты с записями продаж наркотических веществ,

записи о перемещении средств, полученных от наркобизнеса,

мобильные телефоны,

компьютерную технику,

денежные средства в гривнах и иностранной валюте,

банковские карты.

По данным правоохранителей, приблизительная стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ может составлять около 3 млн гривен.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Уровень преступности в Украине во время войны

С момента начала вторжения России на май 2022 г. в Киеве уровень преступности снизился почти на 50%.

В то же время ранее в МВД отмечали, что Украине увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным обращением с оружием и угоном транспорта. В целом после войны ожидается рост уровня преступности в Украине.

В сентябре 2023 года глава МВД Украины Игорь Клименко рассказывал, что уровень преступности в Украине за время войны снизился до 15%. В то же время наблюдается рост случаев мошенничества.

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