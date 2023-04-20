Масові звільнення в Meta: компанія скоротила інженерів та технічні команди

Компанія Meta 19 квітня здійснила чергове скорочення робочих місць, яке торкнулося інженерів і технічних команд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Meta стала першою великою технологічною компанією, яка оголосила про другий раунд масових звільнень, які, за її словами, відбуватимуться трьома основними етапами протягом кількох місяців і торкнуться 10 тисяч співробітників.
Скорочення викликали розчарування співробітників. Звільнення були темою найпопулярніших запитань, опублікованих на внутрішньому форумі компанії.
Марк Цукерберг закликав співробітників працювати з більшою інтенсивністю, щоб відповідати бізнес-завданням материнської компанії Facebook і Instagram.
Раніше ми повідомляли, компанія Meta планує скоротити ще 10 000 співробітників до кінця цього року.
Нагадаємо, у Кенії суддя заблокував звільнення працівників компанії Meta. Він не дозволив розривати контракти з до винесення рішення щодо законності їхнього звільнення.
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