Массовые увольнения в Meta: компания сократила инженеров и технические команды

Meta стала первой крупной технологической компанией, объявившей о втором раунде массовых увольнений, которые, по ее словам, будут проходить тремя основными этапами в течение нескольких месяцев и затронут 10 тысяч сотрудников.

Сокращения вызвали разочарование сотрудников. Увольнения были темой самых популярных вопросов, опубликованных на внутреннем форуме компании.

Марк Цукерберг призвал сотрудников работать с большей интенсивностью, чтобы отвечать бизнес-заданиям материнской компании Facebook и Instagram.