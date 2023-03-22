Масові скорочення у Facebook: у Кенії суддя заблокував звільнення працівників

За даними видання, працівники кенійської аутсорсингової фірми Sama, яка має контракт з компанією Meta, подали позов до суду за незаконне звільнення. Заявники кажуть, що втратили роботу через організацію профспілки. Також вони додають, що їх додали до чорного списку і тому вони не можуть вирушити на аналогічні посади в іншій аутсорсинговій фірмі.

Судові справи можуть мати наслідки для роботи американської компанії Meta, вона співпрацює з тисячами модераторів контенту у всьому світі, яким доручено переглядати графічний вміст, розміщений на її платформі.