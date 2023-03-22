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Масові скорочення у Facebook: у Кенії суддя заблокував звільнення працівників

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Кенія, Середа 22 березня 2023 04:53
Масові скорочення у Facebook: у Кенії суддя заблокував звільнення працівників Фото: Кенійський суддя тимчасово заблокував звільнення працівників у Meta (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кенійський суддя заблокував звільнення 260 модераторів Facebook. Він не дозволив компанії розривати контракти з працівниками до винесення рішення щодо законності їхнього звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, працівники кенійської аутсорсингової фірми Sama, яка має контракт з компанією Meta, подали позов до суду за незаконне звільнення. Заявники кажуть, що втратили роботу через організацію профспілки. Також вони додають, що їх додали до чорного списку і тому вони не можуть вирушити на аналогічні посади в іншій аутсорсинговій фірмі.

Судові справи можуть мати наслідки для роботи американської компанії Meta, вона співпрацює з тисячами модераторів контенту у всьому світі, яким доручено переглядати графічний вміст, розміщений на її платформі.

Раніше ми повідомляли, що Meta скоротить ще 10 тисяч співробітників до кінця цього року.

Нагадаємо, російська пропаганда запустила потужну антиукраїнську інформаційну кампанію у Facebook.

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