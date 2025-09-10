Масові заворушення та сотні затриманих: Францію охопили масштабні протести

Рух "Блокуємо все", створений кілька місяців тому в соціальних мережах, ставить собі за мету "заблокувати Францію", організувавши загальний страйк на знак протесту проти нових бюджетних пропозицій колишнього прем'єр-міністра Франсуа Байру та уряду.



Лідерка протестувальників Матильда Пано заявила, що таким чином протестувальники хочуть "витіснити" президента Франції Еммануеля Макрона.

Міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо зазначив, що влада мобілізувала 80 000 жандармів і поліцейських.

Учасники акції намагаються перекривати дороги і заблокувати вокзали. У паризькому регіоні рух транспорту протестувальникам паралізувати не вдалося, але в роботі окремих ліній метро і приміських поїздів є перебої.

Фото: Францію охопили протести (Getty Images)

Станом на зараз відомо, що по всій Франції правоохоронці провели 327 арештів. Тільки в Парижі було 199 арештів.

У центрі Парижа були закриті магазини та ресторани на вулицях, де йде колона демонстрантів. В одному з ресторанів спалахнула пожежа.

Повідомляється, що в Бордо демонстранти розбили вікно одного з кафе. При цьому в Нанті учасники акції підпалили сміттєві баки перед входом в одну з лікарень.