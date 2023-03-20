Масові страти та тортури. Держдеп висвітлив у доповіді воєнні злочини Росії в Україні

Державний департамент США склав доповідь з прав людини минулого року. У ньому висвітлили воєнні злочини російських окупантів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як зазначає видання, у передмові до доповіді держсекретар США Ентоні Блінкен написав, що злочини росіян в Україні призвели до масової загибелі та руйнувань.

"Надходили достовірні повідомлення про масові страти, тортури, зґвалтування, невиборчі напади та напади, навмисно спрямовані на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, вчинені російськими силами в Україні, і все це є воєнними злочинами", - сказано в доповіді.

Там згадується депортація тисяч українців, яку організували росіяни. Зокрема, із країни примусово вивозили дітей. Також Росія проводила фільтрацію населення тимчасово окупованих територій.

У доповіді написали і про порушення прав людини у самій Росії, ініціатором яких є режим диктатора Володимира Путіна. Це проявляється через "жорстке придушення свободи слова та ЗМІ", використання "надмірної сили та інших жорстких методів" для затримання учасників антивоєнних протестів.

"За даними правозахисних організацій, протягом року сотні студентів університетів було відраховано за свої політичні погляди. Наприклад, за повідомленнями, 9 березня Міністерство внутрішніх справ наказало Санкт-Петербурзькому державному університету відрахувати 13 студентів, які брали участь у антивоєнних протестах", - йдеться у документі.