Масові протести у столиці Португалії: демонстранти вимагають заморозки цін

Тисячі демонстрантів заповнили центр Лісабона у суботу, вимагаючи підвищення заробітної плати та пенсій, а також втручання у різке зростання цін на продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Найбільша профспілка Португалії, яка скликала протести, закликає до негайного підвищення заробітної плати та пенсій щонайменше на 10% і хоче, щоб уряд встановив обмеження на ціни на основні продукти харчування.

Португалія є однією з найбідніших країн Західної Європи. Понад 50% португальських робітників заробляли менше ніж 1000 євро, мінімальна заробітна плата складає всього 760 євро на місяць.

Міністр економіки Португалії Антоніо Коста Сілва у п'ятницю виключив будь-яке втручання уряду в ціноутворення продовольства, вважаючи ринок найкращим механізмом встановлення цін.

За даними уряду, станом на 1 січня заробітна плата державних службовців зросла у середньому на 3,6% порівняно з рівнем 2022 року, а зарплата у приватному секторі зросла на 5,1%, а пенсії зросли максимум на 4,83%.