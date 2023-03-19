Масові протести у столиці Португалії: демонстранти вимагають заморозки цін
Тисячі демонстрантів заповнили центр Лісабона у суботу, вимагаючи підвищення заробітної плати та пенсій, а також втручання у різке зростання цін на продукти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Найбільша профспілка Португалії, яка скликала протести, закликає до негайного підвищення заробітної плати та пенсій щонайменше на 10% і хоче, щоб уряд встановив обмеження на ціни на основні продукти харчування.
Португалія є однією з найбідніших країн Західної Європи. Понад 50% португальських робітників заробляли менше ніж 1000 євро, мінімальна заробітна плата складає всього 760 євро на місяць.
Міністр економіки Португалії Антоніо Коста Сілва у п'ятницю виключив будь-яке втручання уряду в ціноутворення продовольства, вважаючи ринок найкращим механізмом встановлення цін.
За даними уряду, станом на 1 січня заробітна плата державних службовців зросла у середньому на 3,6% порівняно з рівнем 2022 року, а зарплата у приватному секторі зросла на 5,1%, а пенсії зросли максимум на 4,83%.
Раніше повідомлялося, що Португалія готова відправити в Україну три бойові танки Leopard 2A6 вже в березні.
Раніше прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта повідомляв, що його країна відремонтує кілька своїх Leopard 2 та відправить їх до України.
До цього повідомлялося, що Португалія веде переговори з Німеччиною про придбання деталей, що вийшли з ладу, необхідних для ремонту танків Leopard 2 . Після ремонту танки буде відправлено до України.
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