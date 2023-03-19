Массовые протесты в столице Португалии: демонстранты требуют заморозки цен

Тысячи демонстрантов заполнили центр Лиссабона в субботу, требуя повышения заработной платы и пенсий, а также вмешательства в резкий рост цен на продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Крупнейший профсоюз Португалии, который созвал протесты, призывает к немедленному повышению заработной платы и пенсий как минимум на 10% и хочет, чтобы правительство установило ограничения на цены на основные продукты питания.

Португалия является одной из самых бедных стран Западной Европы. Более 50% португальских рабочих зарабатывали менее 1000 евро, минимальная заработная плата составляет всего 760 евро в месяц.

Министр экономики Португалии Антонио Коста Силва в пятницу исключил любое вмешательство правительства в ценообразование продовольствия, считая рынок лучшим механизмом установления цен.

По данным правительства, по состоянию на 1 января заработная плата государственных служащих выросла в среднем на 3,6% по сравнению с уровнем 2022 года, а зарплата в частном секторе выросла на 5,1%, а пенсии выросли максимум на 4,83%.