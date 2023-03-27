Масові протести в Ізраїлі: мітингувальники прорвалися до резиденції прем'єра

В Ізраїлі тисячі людей вийшли на вулиці після рішення прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху звільнити міністра оборони Йоава Галанта, який закликав призупинити впровадження судової реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Walla .

Десятки тисяч демонстрантів перекрили велику автомагістраль Аялон у Тель-Авіві, вони розпалили багаття на трасі та планують залишитися там на ніч. Поліції поки що не вдалося їх розігнати. Також протестувальники прорвалися до резиденції глави уряду у Єрусалимі. Поліція використовує водомети, щоб розігнати протестувальників.

За оцінкою ЗМІ, на акціях у Тель-Авіві зібралося близько 58 тисяч людей. Низка експертів заявляє, що по всій країні вночі в демонстраціях бере участь до 200 тисяч людей.