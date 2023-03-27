Масові протести в Ізраїлі: мітингувальники прорвалися до резиденції прем'єра

В Ізраїлі тисячі людей вийшли на вулиці після рішення прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху звільнити міністра оборони Йоава Галанта, який закликав призупинити впровадження судової реформи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Walla.
Десятки тисяч демонстрантів перекрили велику автомагістраль Аялон у Тель-Авіві, вони розпалили багаття на трасі та планують залишитися там на ніч. Поліції поки що не вдалося їх розігнати. Також протестувальники прорвалися до резиденції глави уряду у Єрусалимі. Поліція використовує водомети, щоб розігнати протестувальників.
За оцінкою ЗМІ, на акціях у Тель-Авіві зібралося близько 58 тисяч людей. Низка експертів заявляє, що по всій країні вночі в демонстраціях бере участь до 200 тисяч людей.
Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відправив у відставку міністра оборони Йоава Галланта після його незгоди із судовою реформою.
Нагадаємо, раніше ЙоавГалант закликав уряд Ізраїлю скасувати впровадження судової реформи, заявивши, що запеклі суперечки навколо неї становлять загрозу для нацбезпеки.
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