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Массовые протесты в Израиле: митингующие прорвались к резиденции премьера

Фото: в Израиле тысячи человек вышли на улицы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Израиле тысячи человек вышли на улицы после решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галланта, который призвал приостановить внедрение судебной реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Walla.

Десятки тысяч демонстрантов перекрыли крупную автомагистраль Аялон в Тель-Авиве, они разожгли костры на трассе и планируют остаться там на ночь. Полиции пока не удалось их разогнать. Также протестующие прорвались к резиденции главы правительства в Иерусалиме. Полиция использует водометы, чтобы разогнать протестующих.

По оценке СМИ, на акциях в Тель-Авиве собрались около 58 тысяч человек. Ряд экспертов заявляет, что по всей стране ночью в демонстрациях принимает участие до 200 тысяч человек.

Ранее мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта после его несогласия с судебной реформой.

Напомним, ранее Йоав Галант призвал правительство Израиля отменить внедрение судебной реформы, заявив, что ожесточенные споры вокруг нее представляют угрозу для нацбезопасности.

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