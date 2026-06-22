Масові облави на чоловіків почалися у РФ. "Атеш" назвав, хто під прицілом

Кого змушують іти до армії

За даними агентів руху, Кремль спустив регіонам жорстку директиву щодо набору контрактників. Місцева влада, яка не виконує встановлені плани, активізувала роботу військкоматів та силовиків.

Під удар потрапили:

чоловіки з великими боргами, які перебувають у базах судових приставів;

колишні ув'язнені, що перебувають під адміністративним наглядом.

Як відбувається тиск

В "АТЕШ" стверджують, що таких людей масово затримують і змушують підписувати контракти із ЗС РФ.

Для цього, за даними руху, використовують погрози відкриттям нових кримінальних справ та інші методи тиску.

Чому посилився набір

В агентурній мережі пов'язують цю хвилю з великими втратами російської армії на фронті та нестачею особового складу.

За інформацією руху, нинішні темпи набору контрактників уже не покривають втрати, яких зазнають війська РФ.

Що радять у "АТЕШ"

"Якщо тебе намагаються в такий спосіб затягнути в армію - не підписуй нічого під загрозами і за першої нагоди залишай країну", - заявили в "АТЕШ".