Масові облави на чоловіків почалися у РФ. "Атеш" назвав, хто під прицілом

У Росії розпочалася нова хвиля примусового залучення чоловіків до армії. Під удар потрапили ті, кого найпростіше залякати і позбавити вибору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентурну мережу "Атеш".
За даними агентів руху, Кремль спустив регіонам жорстку директиву щодо набору контрактників. Місцева влада, яка не виконує встановлені плани, активізувала роботу військкоматів та силовиків.
Під удар потрапили:
В "АТЕШ" стверджують, що таких людей масово затримують і змушують підписувати контракти із ЗС РФ.
Для цього, за даними руху, використовують погрози відкриттям нових кримінальних справ та інші методи тиску.
В агентурній мережі пов'язують цю хвилю з великими втратами російської армії на фронті та нестачею особового складу.
За інформацією руху, нинішні темпи набору контрактників уже не покривають втрати, яких зазнають війська РФ.
"Якщо тебе намагаються в такий спосіб затягнути в армію - не підписуй нічого під загрозами і за першої нагоди залишай країну", - заявили в "АТЕШ".
Повідомлення про вуличні облави та примусову мобілізацію в Росії з'являються регулярно - попри офіційні заперечення Кремля.
Мешканці російських міст неодноразово скаржилися на затримання чоловіків біля метро, торгових центрів і на зупинках. Через масові рейди жителі Пензи та Сердобська створили Telegram-канал для відстеження облав.
У відповідь місцева поліція випустила "застереження" для тих, хто знімає рейди на відео.
Згодом військком одного з регіонів РФ публічно визнав факт облав на військовозобов'язаних.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує додаткову мобілізацію для компенсації втрат армії на фронті.