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У РФ визнали рейди на чоловіків та пригрозили через публікацію відео

20:05 21.06.2026 Нд
2 хв
Поліція пригрозила відповідальністю тим, хто повідомляє про облави
aimg Валерія Абабіна
У РФ визнали рейди на чоловіків та пригрозили через публікацію відео Фото: Військкомат Пензи підтвердив рейди на військовозобов'язаних (Getty Images)
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Військовий комісар Пензенської області Андрій Сурков підтвердив проведення вуличних рейдів для пошуку військовозобов'язаних, але заперечив їхній зв'язок з мобілізацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Що каже військком

За даними видання, військовий комісар Пензенської області Сурков заявив місцевим ЗМІ, що рейди проводяться "на постійній основі" для розшуку осіб, які ухиляються від призову та військового обліку.

"Ніяких нововведень тут немає. Я прошу наше населення не вірити фейкам і вести себе спокійно. Контракт підписують тільки за згодою громадян", – заявив Сурков, як передає ASTRA.

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Поліція погрожує

УМВС по Пензенській області опублікувало попередження для тих, хто фіксує і повідомляє про рейди. За даними видання, у поліції назвали інформацію про затримання чоловіків "неправдивою" і попередили, що "особи, які поширюють недостовірну інформацію, будуть притягнуті до відповідальності".

В одному з останніх відео, опублікованих у каналі, жінки запитують людей у формі біля мікроавтобуса: "На якій підставі ви забрали молодого хлопця з автобуса?" У відповідь водій заявляє, що затриманий нібито "вчинив крадіжку", і від'їжджає.

Мешканці Пензи створили Telegram-канал для відстеження рейдів. "Тут ми збираємо і публікуємо актуальну інформацію про людей, які пропонують підписати контракт на військову службу", – йдеться в описі каналу.

В Росії інформація про вуличні облави та примусову мобілізацію з'являється регулярно, попри офіційні заперечення Кремля.

Мешканці російських міст неодноразово скаржилися на затримання чоловіків біля метро, торгових центрів та на зупинках транспорту.

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