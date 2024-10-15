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Масові "мінування" в Україні: більшість повідомлень була з російських IP-адрес

Фото: поліція опрацювала понад 2 тисячі викликів про мінування (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Юрченко

Поліція у понеділок, 14 жовтня, опрацювала понад 2 тисячі викликів про нібито мінування. Більшість повідомлень були з російських IP-адрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Правоохоронці перевірили об'єкти, щодо яких вчора надійшли повідомлення про замінування. Всі вони були неправдивими.

"Переважна їх більшість надійшла з російських IP-адрес. Опрацьовано понад 2000 викликів, в основному це інформація про мінування адмінбудівель", - йдеться у повідомленні.

За фактом за завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України.

 

Фото: поліція опрацювала понад 2 тисячі викликів про нібито мінування (t.me/UA_National_Police)

Масовані "замінування"

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, Україною прокотилася хвиля масових "замінувань". У низці регіонів невідомі повідомляли про нібито замінування шкіл, будівель органів влади, міністерств, судів та інших адмінбудівель.

Зокрема, поліція перевіряла об'єкти у Києві, Сумській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Дніпропетровській, Рівненській та Миколаївській областях.

Детальніше про масові "замінування" в Україні та як відреагувала поліція - у матеріалі РБК-Україна.

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