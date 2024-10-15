Массовые "минирования" в Украине: большинство сообщений были из российских IP-адресов

Полиция в понедельник, 14 октября, обработала более 2 тысяч вызовов о якобы минировании. Большинство сообщений было из российских IP-адресов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
Правоохранители проверили объекты, в отношении которых вчера поступили сообщения о заминировании. Все они были ложными.
"Подавляющее их большинство поступило из российских IP-адресов. Обработано более 2000 вызовов, в основном это информация о минировании админзданий", - говорится в сообщении.
По факту заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан возбуждены уголовные производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины.
Фото: полиция обработала более 2 тысяч вызовов о якобы минировании (t.me/UA_National_Police)
Напомним, в понедельник, 14 октября, по Украине прокатилась волна массовых "заминирований". В ряде регионов неизвестные сообщали о якобы заминировании школ, зданий органов власти, министерств, судов и других админзданий.
В частности, полиция проверяла объекты в Киеве, Сумской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, Днепропетровской, Ровенской и Николаевской областях.
Детальнее о массовых "заминированиях" в Украине и как отреагировала полиция - в материале РБК-Украина.
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