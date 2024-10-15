Массовые "минирования" в Украине: большинство сообщений были из российских IP-адресов

Правоохранители проверили объекты, в отношении которых вчера поступили сообщения о заминировании. Все они были ложными.

"Подавляющее их большинство поступило из российских IP-адресов. Обработано более 2000 вызовов, в основном это информация о минировании админзданий", - говорится в сообщении.

По факту заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан возбуждены уголовные производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Фото: полиция обработала более 2 тысяч вызовов о якобы минировании (t.me/UA_National_Police)