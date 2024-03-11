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Масове скасування поїздів. У Німеччині починається новий страйк на залізниці

Фото: Зупинка поїздів під час страйку у Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Німеччині починається черговий страйк на залізниці. Упродовж доби 12 березня очікується скасування поїздів по всій країні.

Під час страйку DB забезпечуватиме рух обмеженої кількості міжміських та регіональних поїздів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW та bahn.de.

Учора профспілка машиністів потягів GDL оголосила про новий страйк на німецькій залізниці. Профспілка вимагає скоротити робочий тиждень з 38 до 35 годин зі збереженням заробітної плати. Раніше там заявили, що більше не будуть попереджати про страйки за 48 годин.

11 березня о 18:00 працівники вантажного транспорту припинять роботу, а завершать страйкувати за 24 години. На пасажирському транспорті машиністи страйкуватимуть з 02:00 12 березня також упродовж 24 годин.

Як зазначається на сайті німецької залізниці Deutsche Bahn, міжміські, регіональні та S-Bahn перевезення масово постраждали по всій країні. Під час страйку DB надаватиме базові послуги з перевезень. На сайті Deutsche Bahn пасажирам пропонується ознайомитися, на яких лініях будуть скасовані поїзди, де вони частково курсуватимуть і буде організована заміна автобусами.

Пасажири зможуть безкоштовно скасувати свої квитки або скористатися ними пізніше.

Нагадаємо, ми писали, що минулого тижня у Німеччині страйкуали машиністи залізничної компанії Deutsche Bahn та наземні працівники авіакомпанії Lufthansa.

Раніше повідомлялося про страйки на місцевому транспорті у Німеччині. Вони пройшли майже в усіх федеральних землях.

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