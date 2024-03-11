Масове скасування поїздів. У Німеччині починається новий страйк на залізниці

Учора профспілка машиністів потягів GDL оголосила про новий страйк на німецькій залізниці. Профспілка вимагає скоротити робочий тиждень з 38 до 35 годин зі збереженням заробітної плати. Раніше там заявили, що більше не будуть попереджати про страйки за 48 годин.

11 березня о 18:00 працівники вантажного транспорту припинять роботу, а завершать страйкувати за 24 години. На пасажирському транспорті машиністи страйкуватимуть з 02:00 12 березня також упродовж 24 годин.

Як зазначається на сайті німецької залізниці Deutsche Bahn, міжміські, регіональні та S-Bahn перевезення масово постраждали по всій країні. Під час страйку DB надаватиме базові послуги з перевезень. На сайті Deutsche Bahn пасажирам пропонується ознайомитися, на яких лініях будуть скасовані поїзди, де вони частково курсуватимуть і буде організована заміна автобусами.

Пасажири зможуть безкоштовно скасувати свої квитки або скористатися ними пізніше.