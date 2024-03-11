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Массовая отмена поездов. В Германии начинается новая забастовка на железной дороге

Фото: Остановка поездов во время стачки в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии начинается очередная забастовка на железной дороге. В течение суток 12 марта ожидается отмена поездов по всей стране.

Во время забастовки DB обеспечит движение ограниченного количества междугородних и региональных поездов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW и bahn.de.

Вчера профсоюз машинистов поездов GDL объявил о новой забастовке на немецкой железной дороге. Профсоюз требует сократить рабочую неделю с 38 до 35 часов с сохранением заработной платы. Ранее там заявили, что больше не будут предупреждать о забастовках за 48 часов.

11 марта в 18:00 работники грузового транспорта прекратят работу, а завершат бастовать спустя 24 часа. На пассажирском транспорте машинисты будут бастовать с 02:00 12 марта в течение 24 часов.

Как отмечается на сайте немецкой железной дороги Deutsche Bahn, междугородние, региональные и S-Bahn перевозки массово пострадали по всей стране. Во время забастовки DB будет предоставлять базовые услуги по перевозкам. На сайте Deutsche Bahn пассажирам предлагается ознакомиться, на каких линиях будут отменены поезда, где они будут частично курсировать и где будет организована замена автобусами.

Пассажиры смогут бесплатно отменить свои билеты или воспользоваться ими позже.

Напомним, мы писали, что на прошлой неделе в Германии бастовали машинисты железнодорожной компании Deutsche Bahn и наземные работники авиакомпании Lufthansa.

Ранее сообщалось о забастовках на местном транспорте в Германии. Они прошли практически во всех федеральных землях.

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