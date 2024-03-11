Массовая отмена поездов. В Германии начинается новая забастовка на железной дороге

Вчера профсоюз машинистов поездов GDL объявил о новой забастовке на немецкой железной дороге. Профсоюз требует сократить рабочую неделю с 38 до 35 часов с сохранением заработной платы. Ранее там заявили, что больше не будут предупреждать о забастовках за 48 часов.

11 марта в 18:00 работники грузового транспорта прекратят работу, а завершат бастовать спустя 24 часа. На пассажирском транспорте машинисты будут бастовать с 02:00 12 марта в течение 24 часов.

Как отмечается на сайте немецкой железной дороги Deutsche Bahn, междугородние, региональные и S-Bahn перевозки массово пострадали по всей стране. Во время забастовки DB будет предоставлять базовые услуги по перевозкам. На сайте Deutsche Bahn пассажирам предлагается ознакомиться, на каких линиях будут отменены поезда, где они будут частично курсировать и где будет организована замена автобусами.

Пассажиры смогут бесплатно отменить свои билеты или воспользоваться ими позже.