Масове поховання в Ізюмі: 122 тіла ще не вдалося ідентифікувати
В Ізюмі Харківської області залишаються неідентифікованими 122 тіла, що були знайдені у масовому похованні.
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає РБК-Україна з посиланням на Kharkiv Media Hub.
"У справі про ізюмське місце масового поховання – на превеликий жаль, людей там хоронили неналежним чином, і стан тіл загиблих дуже поганий - у нас залишається 122 невпізнаних жертви, які загинули в результаті російської агресії", - сказав він.
За словами правоохоронця, вони вже отримали ДНК-профілі всіх загиблих, тепер треба дочекатись звернення родичів загиблих про експертизу.
Нагадаємо, що у вересні 2022 року після деокупації Ізюма там було знайдене масове поховання людей.
Однією із похованих там жертв російської агресії став харківський письменник Володимир Вакуленко.
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