Масове поховання в Ізюмі: 122 тіла ще не вдалося ідентифікувати

В Ізюмі Харківської області залишаються неідентифікованими 122 тіла, що були знайдені у масовому похованні.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає РБК-Україна з посиланням на Kharkiv Media Hub .

"У справі про ізюмське місце масового поховання – на превеликий жаль, людей там хоронили неналежним чином, і стан тіл загиблих дуже поганий - у нас залишається 122 невпізнаних жертви, які загинули в результаті російської агресії", - сказав він.

За словами правоохоронця, вони вже отримали ДНК-профілі всіх загиблих, тепер треба дочекатись звернення родичів загиблих про експертизу.