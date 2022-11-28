Письменника Володимира Вакуленка вбили російські окупанти на Харківщині: тіло знайшли у безіменній могилі

Однак під номером, що стояв у записах, його тіло не було виявлено. Лише 28 листопада експертиза ДНК підтвердила, що Володимира Вакуленка справді було поховано у безіменних могилах з іншими закатованими українцями.

Відомий український письменник та волонтер Володимир Вакуленко загинув у Харківській області. Весною стало відомо, що він потрапив у полон до російських окупантів і відтоді з ним не було зв'язку. Після звільнення Харківської області було виявлено масові поховання та списки, в яких було вказано ім'я письменника.

Про це повідомила у Facebook його екс-дружина Ірина Новицька.

Володимир Вакуленко потрапив у полон до російських окупантів наприкінці березня. Це сталося у селі Капитолівка біля Ізюму Харківської області. За словами Новицької, разом із Володимиром зник і його син-підліток Віталік.

Причиною могла стати волонтерська діяльність та проукраїнська позиція – Вакуленко був учасником Революції Гідності у 2014 році, отримав поранення у Маріїнському парку від тітушок. З 2015 року активно займався волонтерством, бував у АТО – у гарячих точках.

Мама Володимира дізналася, де росіяни тримають полонених і навіть ходила туди – просила, щоби сина відпустили додому. Згодом з'явилася інформація, що полонених вивезли до Росії.

Відомо, що Віталік через деякий час повернувся додому, а ось про Володимира нічого не було відомо понад пів року. Після звільнення Харківської області було виявлено масові поховання – понад 400 тіл.

Також вівся список тих, кого ховали, оскільки цим займалася місцева ритуальна служба. У цьому списку було знайдено ім'я письменника. Але у вказаній могилі було поховано жінку.

Батьки Володимира Вакуленка здали зразки ДНК, щоб спростувати чи підтвердити, що син загинув. 28 листопада стали відомі результати.

"Сьогодні надвечір батькам Володимира Вакуленка повідомили, що ДНК-експертиза підтвердила: у похованні 319 було тіло їхнього сина", - повідомила Новицька.

Фото: Володимир Вакуленко

Володимир Вакуленко – громадський діяч, волонтер, письменник та перекладач. Автор 13 книг, володар кількох літературних премій, автор робіт в альманахах, був редактором кількох журналів.

У Володимира двоє синів – 1995 та 2008 років народження, Владислав та Віталік. У Віталіка діагностували аутизм і хлопчик постійно мешкав з батьком.