Массовое захоронение в Изюме: 122 тела еще не удалось идентифицировать
В Изюме Харьковской области остаются неидентифицированными 122 тела, найденных в массовом захоронении.
Об этом рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает РБК-Украина со ссылкой на Kharkiv Media Hub.
"По делу об изюмском месте массового захоронения - к большому сожалению, людей там хоронили ненадлежащим образом, и состояние тел погибших очень плохое - у нас остается 122 неузнанных жертвы, погибших в результате российской агрессии", - сказал он.
По словам правоохранителя, они уже получили ДНК-профили всех погибших, теперь нужно дождаться обращения родственников погибших об экспертизе.
Напомним, что в сентябре 2022 года после деоккупации Изюма там было найдено массовое захоронение людей.
Одной из похороненных там жертв российской агрессии стал харьковский писатель Владимир Вакуленко.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.