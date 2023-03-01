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Массовое захоронение в Изюме: 122 тела еще не удалось идентифицировать

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Изюм, Среда 01 марта 2023 00:18
Массовое захоронение в Изюме: 122 тела еще не удалось идентифицировать Фото: 122 тела по массовому захоронению в Изюме еще не идентифицированы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

В Изюме Харьковской области остаются неидентифицированными 122 тела, найденных в массовом захоронении.

Об этом рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает РБК-Украина со ссылкой на Kharkiv Media Hub.

"По делу об изюмском месте массового захоронения - к большому сожалению, людей там хоронили ненадлежащим образом, и состояние тел погибших очень плохое - у нас остается 122 неузнанных жертвы, погибших в результате российской агрессии", - сказал он.

По словам правоохранителя, они уже получили ДНК-профили всех погибших, теперь нужно дождаться обращения родственников погибших об экспертизе.

Напомним, что в сентябре 2022 года после деоккупации Изюма там было найдено массовое захоронение людей.

Одной из похороненных там жертв российской агрессии стал харьковский писатель Владимир Вакуленко.

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