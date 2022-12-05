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Масований удар по Україні. Названо число збитих ракет

Фото: українські військові сьогодні збили 60 ракет (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Українські сили під час російської ракетної атаки 5 грудня збили більше 60 з понад 70 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що сьогодні росіяни загалом випустили понад 70 ракет. За попередніми даними, 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 запустили стратегічні бомбардувальники Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

Також 22 ракети типу "Калібр" запустили з кораблів Чорноморського флоту. Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилами ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

До відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗСУ та інші складові Сил оборони. Загалом вдалося збити понад 60 ракет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ракети влучили по енергетичних об'єктах у трьох областях, що призвело до чергових аварійних відключень.

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