Масований удар по Україні. Названо число збитих ракет

Українські сили під час російської ракетної атаки 5 грудня збили більше 60 з понад 70 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що сьогодні росіяни загалом випустили понад 70 ракет. За попередніми даними, 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 запустили стратегічні бомбардувальники Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

Також 22 ракети типу "Калібр" запустили з кораблів Чорноморського флоту. Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилами ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

До відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗСУ та інші складові Сил оборони. Загалом вдалося збити понад 60 ракет.