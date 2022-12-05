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Массированный удар по Украине. Названо число сбитых ракет

Фото: украинские военные сегодня сбили 60 ракет (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Украинские силы в ходе российской ракетной атаки 5 декабря сбили порядка 60 из более 70 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что сегодня россияне в общей сложности выпустили более 70 ракет. По предварительным данным, 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 запустили стратегические бомбардировщики Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области.

Также 22 ракеты типа "Калибр" запустили с кораблей Черноморского флота. Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крыльями ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

К отражению атаки привлекли зенитные ракетные подразделения, авиацию, мобильные огневые группы Воздушных сил ВСУ и другие составляющие Сил обороны. В общей сложности удалось сбить более 60 ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что ракеты попали в энергетические объекты в трех областях, что привело к очередным аварийным отключениям.

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