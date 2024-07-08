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Масований удар по Україні: експерти пояснили, яка мета Росії

Понеділок 08 липня 2024 18:52
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Масований удар по Україні: експерти пояснили, яка мета Росії Фото: росіяни вдарили по "Охматдиту" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Владислав Селезньов, Олександр Коваленко

Російська влада за допомогою таких масованих ударів по Україні, як сьогодні, 8 липня, намагається домогтися прийняття своїх умов завершення війни.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Коваленко розповів, що атака була тривалою і накочувалась хвилями, оскільки росіяни "хотіли розтягнути елемент терору". При цьому вони атакували різні міста України.

"Тут саме про масовий терор, а не про тактичну чи стратегічну доцільність", - вважає експерт.

У свою чергу Селезньов підкреслив, що росіяни цілилися по місцях, де зазвичай є скупчення мирних жителів.

"Ми повинні розуміти наступне: зараз ворог реалізує тактику шоку та трепету. Путін напередодні саміту НАТО намагається показати всьому світу, що готовий йти до кінця і що його ніхто не зупинить. Щоб реакція була максимально емоційною, він вбиває дітей в "Охматдиті" та жінок у пологових будинках. Тобто найбільш вразливих наших громадян", - наголосив він.

Таким чином російський диктатор Володимир Путін хоче домогтися, щоб Україна пішла на його умови - віддала під контроль Росії Севастополь, Крим, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Задля реалізації такої місії глава Кремля вбиває мирних жителів.

При цьому Коваленко уточнив, що поки що складно сказати, чи пов'язана сьогоднішня атака з самітом НАТО і поїздкою президента України Володимира Зеленського (він сьогодні знаходиться в Польщі). Подібні обстріли плануються наперед.

Масований удар

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 8 липня, використали 38 ракет для удару по Україні. 30 із них збили українські захисники.

Більш детально про атаку та її особливості - у матеріалі РБК-Україна.

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