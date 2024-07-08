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Массированный удар по Украине: эксперты объяснили, какова цель России

Понедельник 08 июля 2024 18:52
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Массированный удар по Украине: эксперты объяснили, какова цель России Фото: россияне ударили по "Охматдету" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Владислав Селезнев, Александр Коваленко

Российские власти при помощи таких массированных ударов по Украине, как сегодня, 8 июля, пытаются добится принятия своих условий завершения войны.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Коваленко рассказал, что атака была длительной и накатывалась волнами, поскольку россияне "хотели расстянуть элемент террора". При этом они атаковали разные города Украины.

"Здесь именно про массовый террор, нежели про тактическую или стратегическую целесообразность", - считает эксперт.

В свою очередь Селезнев подчеркнул, что россияне целились по местам, где обычно есть скопление мирных жителей.

"Мы должны понимать следующее: сейчас враг реализует тактику шока и трепета. Путин накануне саммита НАТО пытается показать всему миру, что готов идти до конца и что его никто не остановит. Чтобы реакция была максимально эмоциональна, он убивает детей в "Охматдете" и женщин в роддомах. То есть наиболее уязвимых наших граждан", - подчеркнул он.

Таким образом российский диктатор Владимир Путин хочет добиться, чтобы Украина пошла на его условия - отдала под контроль России Севастополь, Крым, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Для реализации такой миссии глава Кремля убивает мирных жителей.

При этом Коваленко уточнил, что пока сложно сказать, связана ли сегодняшняя атака с саммитом НАТО и поездкой президента Украины Владимира Зеленского (он сегодня находится в Польше). Подобные обстрелы планируются заранее.

Массированный удар

Напомним, российские оккупанты сегодня, 8 июля, использовали 38 ракет для удара по Украине. 30 из них сбили украинские защитники.

Более детально об атаке и ее особенностях - в материале РБК-Украина.

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