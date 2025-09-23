Масований удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв та постраждалих зросла

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок масованого обстрілу 23 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
За його словами, внаслідок ворожої атаки 15 людей звернулись за допомогою лікарів. Із них шестеро отримали допомогу одразу та від госпіталізації відмовились.
"30-річний чоловік, який вдень дістав важких поранень через ворожий удар по місту, на жаль, помер у лікарні. Атака росіян на Запоріжжя забрала життя двох людей", - написав Федоров.
Російська Федерація останніми днями завдає значних ударів по Запоріжжю. Спочатку, під ранок 22 серпня, росіяни атакували місто авіабомбами. Внаслідок атаки горіла двоповерхова будівля, п'ять автомобілів, і загинули три людини.
Минулої ночі Росія повторно масово атакувала Запоріжжя авіабомбами. За словами Федорова, ворог вдарив шістьма фугасними авіабомбами. Удару зазнали цивільна інфраструктура та житлові будинки, в результаті чого почалися пожежі.
А вдень місто атакували "Шахеди". Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.