Масований удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв та постраждалих зросла

За його словами, внаслідок ворожої атаки 15 людей звернулись за допомогою лікарів. Із них шестеро отримали допомогу одразу та від госпіталізації відмовились.

"30-річний чоловік, який вдень дістав важких поранень через ворожий удар по місту, на жаль, помер у лікарні. Атака росіян на Запоріжжя забрала життя двох людей", - написав Федоров.

Обстріли Запоріжжя

Російська Федерація останніми днями завдає значних ударів по Запоріжжю. Спочатку, під ранок 22 серпня, росіяни атакували місто авіабомбами. Внаслідок атаки горіла двоповерхова будівля, п'ять автомобілів, і загинули три людини.