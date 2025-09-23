RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Массированный удар РФ по Запорожью: количество жертв и пострадавших возросло

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталья Кава

В Запорожье возросло количество пострадавших в результате массированного обстрела 23 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По его словам, в результате вражеской атаки 15 человек обратились за помощью врачей. Из них шестеро получили помощь сразу и от госпитализации отказались.

"30-летний мужчина, который днем получил тяжелые ранения из-за вражеского удара по городу, к сожалению, умер в больнице. Атака россиян на Запорожье унесла жизни двух человек", - написал Федоров.

Обстрелы Запорожья

Российская Федерация в последние дни наносит значительные удары по Запорожью. Сначала, под утро 22 августа, россияне атаковали город авиабомбами. В результате атаки горело двухэтажное здание, пять автомобилей, и погибли три человека.

 

Прошлой ночью Россия повторно массово атаковала Запорожье авиабомбами. По словам Федорова, враг ударил шестью фугасными авиабомбами. Удару подверглась гражданская инфраструктура и жилые дома, в результате чего начались пожары.

А днем город атаковали "Шахеды". Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Война в Украине