Масований удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв та постраждалих зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, внаслідок ворожої атаки 15 людей звернулись за допомогою лікарів. Із них шестеро отримали допомогу одразу та від госпіталізації відмовились.

"30-річний чоловік, який вдень дістав важких поранень через ворожий удар по місту, на жаль, помер у лікарні. Атака росіян на Запоріжжя забрала життя двох людей", - написав Федоров.

Обстріли Запоріжжя

Російська Федерація останніми днями завдає значних ударів по Запоріжжю. Спочатку, під ранок 22 серпня, росіяни атакували місто авіабомбами. Внаслідок атаки горіла двоповерхова будівля, п'ять автомобілів, і загинули три людини.