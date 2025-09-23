Массированный удар РФ по Запорожью: количество жертв и пострадавших возросло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По его словам, в результате вражеской атаки 15 человек обратились за помощью врачей. Из них шестеро получили помощь сразу и от госпитализации отказались.

"30-летний мужчина, который днем получил тяжелые ранения из-за вражеского удара по городу, к сожалению, умер в больнице. Атака россиян на Запорожье унесла жизни двух человек", - написал Федоров.

Обстрелы Запорожья

Российская Федерация в последние дни наносит значительные удары по Запорожью. Сначала, под утро 22 августа, россияне атаковали город авиабомбами. В результате атаки горело двухэтажное здание, пять автомобилей, и погибли три человека.