Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Масований удар РФ: де в Україні немає світла і як змінили графіки відключень

10:10 14.03.2026 Сб
2 хв
У яких регіонах найскладніша ситуація?
aimg Тетяна Степанова
Фото: в Україні через атаку РФ змінили графіки відключень світла та ввели аварійні (Getty Images)

Внаслідок нічної атаки Росії пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах України. У зв'язку з цим енергетики змінили графіки відключень світла, а у низці областей ввели аварійні вимкнення.

У компанії зазначили, що вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру Києва та області.

Постраждали від російських обстрілів також енергооб’єкти в кількох інших регіонах.

Як наслідок - на ранок є знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в "Укренерго".

Також внаслідок масованої атаки сьогодні вимушено змінені час та обсяг застосування заходів обмеження споживання.

У частині регіонів України з 08:00 запроваджені графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Зазначається, що ці обмеження діятимуть до кінця поточної доби. З графіками ймовірних відключень можна ознайомитися на офіційних сторінках обленерго.

Враховуючи погодні умови, енергетики просять користуватися потужними електроприладами у денний час - з 11:00 до 16:00. Це період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій.

"В усіх регіонах України є потреба в ощадливому енергоспоживанні у вечірній період максимального енергоспоживання. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у період з 17:00 до 22:00", - наголосили в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Варто зазначили, що вчора "Укренерго" повідомляло, що у суботу, 14 березня, графіки погодинних відключень діятимуть в усіх областях України, але лише п'ять годин. Також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

Однак через російський комбінований удар цієї ночі українці будуть без світла більше годин.

