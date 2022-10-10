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Массированный обстрел Украины: Залужный показал карту полета ракет

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Киев, Понедельник 10 октября 2022 21:03
Массированный обстрел Украины: Залужный показал карту полета ракет Иллюстративное фото: обнародована карта полета ракет во время массированного обстрела Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Для ударов по территории Украины в понедельник, 10 октября, россияне использовали ракеты и БПЛА. Обнародована карта полета вражеских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Twitter.

Залужный показал карту, на которой, по его словам, можно заметить траекторию полета вражеских ракет в период с 10:20 до 11:00 10 октября.

Массированный обстрел Украины: Залужный показал карту полета ракетКарта полета российских ракет (twitter.com/CinC_AFU)

"Противник использовал ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные ракеты и разведывательно-ударные БПЛА типа "Шахед-136", - рассказал Залужный.

При этом он добавил, что украинские военные продемонстрировали профессионализм и преданность своему делу, уничтожив большинство ракет при такой интенсивности одновременных атак россиян.

Главнокомандующий подчеркнул, что сейчас бойцы ВСУ вынуждены противостоять подобным вражеским атакам, используя оружие советской эпохи, которого недостаточно.

Напомним, ранее стало известно, что россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине 10 октября. В результате атак есть жертвы среди мирного населения.

Более детально о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина.

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Валерий Залужный Генштаб ВСУ ракетный удар
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