Массированный обстрел Украины: Залужный показал карту полета ракет

Для ударов по территории Украины в понедельник, 10 октября, россияне использовали ракеты и БПЛА. Обнародована карта полета вражеских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Twitter .

Залужный показал карту, на которой, по его словам, можно заметить траекторию полета вражеских ракет в период с 10:20 до 11:00 10 октября.

Карта полета российских ракет (twitter.com/CinC_AFU)

"Противник использовал ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные ракеты и разведывательно-ударные БПЛА типа "Шахед-136", - рассказал Залужный.

При этом он добавил, что украинские военные продемонстрировали профессионализм и преданность своему делу, уничтожив большинство ракет при такой интенсивности одновременных атак россиян.

Главнокомандующий подчеркнул, что сейчас бойцы ВСУ вынуждены противостоять подобным вражеским атакам, используя оружие советской эпохи, которого недостаточно.