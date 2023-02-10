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Масований обстріл України: у Хмельницькій області показали наслідки удару

Фото: у Хмельницькій області показали наслідки удару росіян (t.me/khmelnytskaODA)
Автор: Іван Носальський

Росіяни сьогодні, 10 лютого, під час чергової масованої атаки вдарили по одному з об'єктів критичної інфраструктури у Хмельницькій області. З'явилися фото.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія в Telegram.

Він оприлюднив фото, на яких можна побачити, що внаслідок удару по об'єкту критичної інфраструктури там почалася пожежа.

Фото: наслідки удару у Хмельницькій області (t.me/khmelnytskaODA)

"Ось так виглядав один з наших об'єктів, по якому сьогодні завдали удару рашисти. Але ми не здамося і не зламаємося. Вистоїмо і переможемо", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, сьогодні росіяни в черговий раз завдали масованого удару по території України.

Пізніше у Хмельницькій ОВА розповіли, що над областю збили ворожу ракету та дрон-камікадзе, але також зафіксували влучення по об'єкту критичної інфраструктури.

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Хмельницкая областьВійна Росії проти Україниракетный удар