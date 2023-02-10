Масований обстріл України: у Хмельницькій області показали наслідки удару

Він оприлюднив фото, на яких можна побачити, що внаслідок удару по об'єкту критичної інфраструктури там почалася пожежа.

Фото: наслідки удару у Хмельницькій області (t.me/khmelnytskaODA)

"Ось так виглядав один з наших об'єктів, по якому сьогодні завдали удару рашисти. Але ми не здамося і не зламаємося. Вистоїмо і переможемо", - зазначив чиновник.