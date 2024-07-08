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Масований обстріл України: фонд Ахметова готовий надати допомогу постраждалим

Понеділок 08 липня 2024 15:10
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Масований обстріл України: фонд Ахметова готовий надати допомогу постраждалим Фото: фонд Ахметова готовий надати допомогу постраждалим масованого обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Сьогодні, 8 липня російські війська вчергове здійснили жорстоку масовану атаку на міста України — Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Слов'янськ, Краматорськ. Десятки ракетних ударів призвели до пошкоджень житлових будинків, дитячої лікарні, цивільної інфраструктури. На жаль, багато людей загинули та були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу постраждалим унаслідок атаки. Йдеться про:

  • лікування;
  • реабілітацію;
  • психологічну допомогу.

Фонд надає допомогу людям з усієї країни, які зазнали поранень та травм внаслідок російських обстрілів.

Якщо вам або тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть у месенджер фонду, або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю з 9 до 18).

З 2014 року фонд надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.

Масований обстріл України: фонд Ахметова готовий надати допомогу постраждалим

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