Масований обстріл України: фонд Ахметова готовий надати допомогу постраждалим

Сьогодні, 8 липня російські війська вчергове здійснили жорстоку масовану атаку на міста України — Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Слов'янськ, Краматорськ. Десятки ракетних ударів призвели до пошкоджень житлових будинків, дитячої лікарні, цивільної інфраструктури. На жаль, багато людей загинули та були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу постраждалим унаслідок атаки. Йдеться про:

лікування;

реабілітацію;

психологічну допомогу.

Фонд надає допомогу людям з усієї країни, які зазнали поранень та травм внаслідок російських обстрілів.

Якщо вам або тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть у месенджер фонду, або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю з 9 до 18).

З 2014 року фонд надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.