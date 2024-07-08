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Массированный обстрел Украины: фонд Ахметова готов оказать помощь пострадавшим

Понедельник 08 июля 2024 15:10
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Массированный обстрел Украины: фонд Ахметова готов оказать помощь пострадавшим Фото: фонд Ахметова готов оказать помощь пострадавшим массированного обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Сегодня, 8 июля, российские войска в очередной раз совершили жестокую массированную атаку на города Украины — Киев, Кривой Рог, Днепр, Славянск, Краматорск. Десятки ракетных ударов привели к повреждениям жилых домов, детской больницы, гражданской инфраструктуры. К сожалению, многие погибли и были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим в результате атаки. Речь идет о:

  • лечение;
  • реабилитацию;
  • психологическую помощь

Фонд оказывает помощь людям со всей страны, которые получили ранения и травмы в результате российских обстрелов.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18).

С 2014 года фонд оказал помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Массированный обстрел Украины: фонд Ахметова готов оказать помощь пострадавшим

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