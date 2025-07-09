Масований обстріл Луцька: на місто летіло близько 50 дронів та 5 ракет

Росіяни сьогодні вночі, 9 липня, нанесли комбінований удар по Луцьку з використанням близько 50 ударних безпілотників та 5 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Волинської ОВА Івана Рудницького.

"Цієї ночі наша область знову зазнала масованої атаки. Фактично усе летіло на Луцьк. Загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет. Наразі інформація про влучання уточнюється", - зазначив Рудницький.

За його словами, наразі триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу.

"І найголовніше – станом на зараз немає повідомлень щодо постраждалих чи загиблих", - додав керівник Волинської ОВА.