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Массированный обстрел Луцка: на город летело около 50 дронов и 5 ракет

Среда 09 июля 2025 08:17
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Массированный обстрел Луцка: на город летело около 50 дронов и 5 ракет Фото: войска РФ ночью массированно обстреляли Луцк дронами и ракетами (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Россияне сегодня ночью, 9 июля, нанесли комбинированный удар по Луцку с использованием около 50 ударных беспилотников и 5 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Волынской ОГА Ивана Рудницкого.

"Этой ночью наша область снова подверглась массированной атаке. Фактически все летело на Луцк. Всего в воздушном пространстве Волыни находились около 50 БПЛА и 5 ракет. Сейчас информация о попадании уточняется", - отметил Рудницкий.

По его словам, сейчас продолжается ликвидация пожаров на складских помещениях одного из предприятий Луцка, а также гаражного кооператива.

"И самое главное - по состоянию на сейчас нет сообщений о пострадавших или погибших", - добавил руководитель Волынской ОГА.

Обстрелы Луцка

Напомним, что в ночь на 9 июля россияне массово атаковали Украину дронами, а также запускали ракеты. В результате атаки взрывы были слышны в Киеве и других городах, но ключевой целью РФ стали западные регионы Украины.

Так, по словам мэра города, в ночь на 9 июля Луцк пережил наиболее массированную атаку дронов и ракет. В результате удара возникли пожары и есть повреждения.

Также россияне били по Луцку 6 июня. В частности, агрессор выпустил по городу 15 дронов и шесть ракет. В результате обстрела были повреждены многоквартирные дома, автомобили, учебные заведения. Кроме того, ракеты повредили отель, в котором находились спортсмены сборной Украины по легкой атлетике.

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