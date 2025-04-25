Масований обстріл Києва та візит Зеленського у ПАР: новини за 24 квітня

Їх убила Росія: Шмигаль розкрив кількість жертв серед мирних українців

Як повідомив прем'єр-міністр, від початку повномасштабної війни Росія вбила в Україні 13 тисяч цивільних людей, з них 618 дітей.

"Здійснила 1700 атак на школи, понад 780 атак - на лікарні, понад 30 масованих і сотні менших атак на українську енергетику. Щодоби на лінії фронту відбувається понад сотня бойових зіткнень", - зазначив прем'єр.

Велика Британія ввела новий пакет санкцій проти Росії

Британський уряд заборонив експорт до Росії контролерів ігрових консолей, які використовуються для управління безпілотниками на лінії фронту в Україні.

Загалом новий пакет містить 150 нових торгових санкцій проти РФ. Британія також закрила доступ до інших технологій, включно з програмним забезпеченням, яке дає змогу шукати й розробляти нові нафтові та газові свердловини.

Сирський: без успіху на фронті Росія, як терорист, бомбить мирні міста

"Окупанти, зазнаючи критичних втрат на фронті й не маючи жодного стратегічного здобутку, діють методами терористів - завдають ударів по цивільній інфраструктурі, по наших містах, вбиваючи жінок і дітей", - зазначив головком ЗСУ.

Сирський пообіцяв "справедливе покарання" для тих, хто віддавав злочинні накази і хто їх виконував.

В Києві сталася стрілянина на парковці: в поліції розповіли перші деталі

Інцидент стався у Подільському районі міста. Поліцейські повідомили, що інформація надійшла до них сьогодні близько 10:00. Попередньо встановлено, що на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході чого один з них здійснив постріл.

Всі учасники події встановлені, на місці працюють правоохоронці, вирішується питання правової кваліфікації.

"Союз убивць": Зеленський підтвердив - РФ вдарила по Києву балістикою з КНДР

У Києві триває розбір завалів після нічного російського ракетного удару. Росіяни вдарили по столиці північнокорейською ракетою.

Як повідомив Зеленський, за попередньою інформацією, росіяни для удару по столиці застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Наразі спецслужби мають перевірити усі деталі.

Зеленський зустрівся з президентом ПАР

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з візитом до Південно-Африканської Республіки.

"Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із Президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки", - написав Зеленський.

Зеленський відповів на вимоги Трампа по Криму: нові пропозиції лежать на його столі

Як зазначив президент, після зустрічі у Лондоні між Україною, США та Європою "на папері з'явились відповідні пункти" і їх вже передали Трампу.

"...я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", - заявив глава держави.

США слід гніватися лише на Путіна, він має припинити брехати, - Макрон

Французький президент під час візиту на Мадагаскар відреагував на російський удар по Києву. Він зазначив, що кілька тижнів тому президент Зеленський зробив неймовірний крок.

"Він сказав: я згоден на безумовне припинення вогню. Єдина річ, яку ще потрібно зробити - і я повторив це президенту Трампу, з яким мав нічну розмову два дні тому, - це щоб президент Путін нарешті перестав брехати", - наголосив Макрон.

Британія не відправить війська до України, але допоможе ЗСУ іншим шляхом, - The Times

За даними видання, Британія, ймовірно, відмовиться від планів відправити тисячі військових в Україну через високі ризики, пов'язані з такою операцією, особливо на фоні можливості розширення конфлікту у випадку зриву перемир'я України з Росією.

Джерела The Times повідомили, що європейські партнери нібито не направлять наземні сили для охорони ключових міст, портів та атомних станцій. Натомість, змінюючи підхід до військової допомоги Україні, намагаються призвести до того, що Москва перемістить свої червоні лінії для досягнення мирної угоди.