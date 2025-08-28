Масований обстріл Києва: відомо про перших постраждалих, кількість збільшується

Російські війська в ніч на 28 серпня масово атакують Київ, застосовуючи ударні безпілотники та балістичні ракети.

Також починаючи з вечора 27 серпня у повітряному просторі України фіксували велику кількість "Шахедів". Повідомлялось про запуски ворожих дронів одразу з кількох напрямків.

Окрім того, в районі 3 години ночі росіяни запустили декілька балістичних ракет на столицю.

Усе, що відомо про масований обстріл Києва - в матеріалі РБК-Україна.