Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Масований обстріл Києва: відомо про перших постраждалих, кількість збільшується

Ілюстративне фото: Київ атакують росіяни 28 серпня (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

Внаслідок масованого обстрілу Києва п'ять людей постраждали, пошкоджені житлові будинки і нежитлові забудови.

"Четверо постраждалих у Дніпровському районі столиці. Всіх медики госпіталізували", - повідомив Віталій Кличко.

У Дарницькому районі пошкоджені 2 житлових будинки. Також гасять пожежу в нежитловій забудові.

У Дніпровському районі - падіння уламків на триповерхову офісну будівлю. Є загоряння. Також горить багатоповерховий будинок. Зафіксовано падіння уламків на територію дитсадка. 

У Шевченківському районі пошкоджена нежитлова забудова, горить житловий будинок. У Соломʼянському районі - пожежа в приватному будинку.

Оновлено о 04:50

У столиці кількість постраждалих зросла до п'яти осіб.

Російські війська в ніч на 28 серпня масово атакують Київ, застосовуючи ударні безпілотники та балістичні ракети.

Також починаючи з вечора 27 серпня у повітряному просторі України фіксували велику кількість "Шахедів". Повідомлялось про запуски ворожих дронів одразу з кількох напрямків.

Окрім того, в районі 3 години ночі росіяни запустили декілька балістичних ракет на столицю.

Усе, що відомо про масований обстріл Києва - в матеріалі РБК-Україна.

