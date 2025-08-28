Массированный обстрел Киева: известно о первых пострадавших, количество увеличивается

В результате массированного обстрела Киева пять человек пострадали, повреждены жилые дома и нежилые застройки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Виталия Кличко.
"Четверо пострадавших в Днепровском районе столицы. Всех медики госпитализировали", - сообщил Виталий Кличко.
В Дарницком районе повреждены 2 жилых дома. Также тушат пожар в нежилой застройке.
В Днепровском районе - падение обломков на трехэтажное офисное здание. Есть возгорание. Также горит многоэтажный дом. Зафиксировано падение обломков на территорию детсада.
В Шевченковском районе повреждена нежилая застройка, горит жилой дом. В Соломенском районе - пожар в частном доме.
Обновлено в 04:50
В столице количество пострадавших возросло до пяти человек.
Российские войска в ночь на 28 августа массово атакуют Киев, применяя ударные беспилотники и баллистические ракеты.
Также начиная с вечера 27 августа в воздушном пространстве Украины фиксировали большое количество "Шахедов". Сообщалось о запусках вражеских дронов сразу с нескольких направлений.
Кроме того, в районе 3 часов ночи россияне запустили несколько баллистических ракет на столицу.
Все, что известно о массированном обстреле Киева - в материале РБК-Украина.