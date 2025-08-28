RU

Массированный обстрел Киева: известно о первых пострадавших, количество увеличивается

Иллюстративное фото: Киев атакуют россияне 28 августа (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

В результате массированного обстрела Киева пять человек пострадали, повреждены жилые дома и нежилые застройки.

"Четверо пострадавших в Днепровском районе столицы. Всех медики госпитализировали", - сообщил Виталий Кличко.

В Дарницком районе повреждены 2 жилых дома. Также тушат пожар в нежилой застройке.

В Днепровском районе - падение обломков на трехэтажное офисное здание. Есть возгорание. Также горит многоэтажный дом. Зафиксировано падение обломков на территорию детсада.

В Шевченковском районе повреждена нежилая застройка, горит жилой дом. В Соломенском районе - пожар в частном доме.

Обновлено в 04:50

В столице количество пострадавших возросло до пяти человек.

 

Российские войска в ночь на 28 августа массово атакуют Киев, применяя ударные беспилотники и баллистические ракеты.

Также начиная с вечера 27 августа в воздушном пространстве Украины фиксировали большое количество "Шахедов". Сообщалось о запусках вражеских дронов сразу с нескольких направлений.

Кроме того, в районе 3 часов ночи россияне запустили несколько баллистических ракет на столицу.

Все, что известно о массированном обстреле Киева - в материале РБК-Украина.

