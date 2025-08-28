Массированный обстрел Киева: известно о первых пострадавших, количество увеличивается

Российские войска в ночь на 28 августа массово атакуют Киев, применяя ударные беспилотники и баллистические ракеты.

Также начиная с вечера 27 августа в воздушном пространстве Украины фиксировали большое количество "Шахедов". Сообщалось о запусках вражеских дронов сразу с нескольких направлений.

Кроме того, в районе 3 часов ночи россияне запустили несколько баллистических ракет на столицу.

Все, что известно о массированном обстреле Киева - в материале РБК-Украина.